Ceragon Networks öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ceragon Networks äußerte sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ceragon Networks ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 85,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 88,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at