Ceragon Networks stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ceragon Networks präsentierte in der am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 106,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 82,3 Millionen USD.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 USD. Im Vorjahr waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Ceragon Networks im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 14,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 338,73 Millionen USD. Im Vorjahr waren 394,19 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at