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13.05.2026 06:31:29
Cerberus Telecom Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse
Cerberus Telecom Acquisition A hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Cerberus Telecom Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,43 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,770 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Cerberus Telecom Acquisition A im vergangenen Quartal 65,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cerberus Telecom Acquisition A 72,1 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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