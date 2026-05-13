Cerberus Telecom Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

Cerberus Telecom Acquisition A hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Cerberus Telecom Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,43 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,770 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Cerberus Telecom Acquisition A im vergangenen Quartal 65,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cerberus Telecom Acquisition A 72,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at