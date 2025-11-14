Cerberus Telecom Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cerberus Telecom Acquisition A hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,64 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,000 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,33 Prozent zurück. Hier wurden 68,7 Millionen USD gegenüber 68,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at