OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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06.09.2026 01:14:01
Cerebras Has a $25.4 Billion Backlog, and One OpenAI Agreement Is Behind Much of It
By most measures, Cerebras Systems (NASDAQ:CBRS) delivered an outstanding second quarter.The artificial intelligence (AI) computing specialist grew its non-GAAP (adjusted) revenue 103% year over year to $209.9 million. Its inference cloud business nearly quadrupled, and management raised its full-year outlook to a range of $880 million to $890 million in adjusted revenue.But the most important number in the mid-August update wasn't on the income statement at all. Cerebras ended June with $25.4 billion in remaining performance obligations, the backlog of contracted work it hasn't yet delivered or recognized as revenue. That's nearly 29 times the revenue management expects for all of 2026, a figure lifted by data center costs passed through to OpenAI.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Cerebras Systems Inc
|210,05
|10,30%
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