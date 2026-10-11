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11.10.2026 02:37:01

Cerebras Is About as Big as Nvidia's Data Center Business Was Nearly a Decade Ago. The Similarities Mostly End There.

Cerebras Systems (NASDAQ:CBRS) priced its initial public offering (IPO) at $185 a share in May, and the stock closed its first day of trading at $311.07. As I write, shares are roughly $165 -- below the IPO price, about 47% under that first close, and near the stock's lowest close since it went public.

The business, meanwhile, keeps growing. The artificial intelligence (AI) chipmaker expects $880 million to $890 million of core revenue for 2026, up about 74% over last year at the midpoint. Core revenue is the company's preferred non-GAAP (adjusted) sales number.

Any fast-growing AI chipmaker invites a comparison to Nvidia (NASDAQ:NVDA). And on revenue alone, Cerebras today is about where Nvidia's data center business was nearly a decade ago.

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