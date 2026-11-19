Cerebras Systems Aktie
WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037
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19.11.2026 18:23:02
Cerebras Is Targeting a 3x Revenue Jump in 2027. Is the Stock a Buy?
Cerebras Systems (NASDAQ:CBRS), which designs giant AI chips and sells access to them through its own cloud, has set a bold goal for investors. Alongside third-quarter results on Nov. 12, CEO Andrew Feldman reiterated the goal to triple revenue in 2027. Management previously stated this goal in its second-quarter earnings call in August.
The stock is up 14% since the day before third-quarter results. It closed on Nov. 13 at $107, down about 42% from its $185 initial public offering price in May. If it delivers on the revenue target next year, it could help justify the stock's lofty valuation -- but there are risks.
The target starts from a higher revenue base. Management lifted its 2026 outlook for core revenue -- an adjusted measure that strips out certain non-cash and pass-through items -- to $940 million to $960 million, up from $880 million to $890 million in August. Tripling the midpoint implies roughly $2.85 billion in 2027, though Cerebras hasn't offered specific revenue guidance for 2027 yet.
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