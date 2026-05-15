Cerebras Systems Aktie
WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037
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15.05.2026 05:58:00
Cerebras Just Pulled Off the Biggest IPO Of 2026 So Far. History Says This Happens Next.
Cerebras Systems (NASDAQ: CBRS) just pulled off the biggest U.S. tech initial public offering (IPO) since Snowflake made its debut in 2020. The artificial intelligence (AI) chipmaker priced its shares at $185 on Wednesday evening, above its already-raised range of $150 to $160. The deal raised $5.55 billion and valued the company at about $56.4 billion on a fully diluted basis. Shares opened at $350 on the Nasdaq Thursday morning -- nearly double the IPO price. And sure enough, shares soared, reaching highs of $385 before closing at about $311 on its first day of trading.By any measure, it was a blockbuster debut.So what happens next? It's tempting to extrapolate from an IPO like this. But history offers some sobering lessons for investors hoping to ride that early enthusiasm higher.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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