Cerebras Systems Aktie
WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037
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07.06.2026 02:20:00
Cerebras Opened at $350 -- Nearly Double Its IPO Price -- Then Pulled Back 20% the Next Day. Is Cerebras Stock a Buy or a Trap?
For investors looking for ways to invest in semiconductor stocks outside of the usual suspects, last month offered an opportunity with the Cerebras Systems (NASDAQ: CBRS) initial public offering (IPO). With its giant chips, it's taking a differentiated approach from traditional semiconductor companies, like Nvidia.Its IPO was priced at $185, with shares opening to the public on May 14 at $350. Shares fell 20% by the next day, which isn't surprising given the momentum trap associated with IPO investing.IPOs are enticing because they feel like a ground-floor opportunity, so it's easy to be lured in by the excitement. Cerebras specifically generated a lot of interest because it is an artificial intelligence (AI) play taking a different approach to chipmaking, as mentioned earlier.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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