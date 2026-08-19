Cerebras Systems Aktie
WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037
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19.08.2026 12:52:00
Cerebras Stock Looks Like a Buy Due to an OpenAI Relationship and Surging Revenue
After Cerebras Systems (NASDAQ: CBRS) reported its second-quarter results after the close on Aug. 12, its shares sank 16% over the following two trading sessions, although the stock bounced back after the investment advisor Wedbush Securities praised the company for powering OpenAI's ultrafast mode for its GPT-5.6 Sol model.The chipmaker's stock is now down by around 43% from the high it touched shortly after its initial public offering earlier this year, and the stock looks like a buy as inference demand soars. Cerebras makes systems built around its wafer-scale chips -- processors the size of dinner plates that are made from a whole silicon wafer. They can contain a large amount of static random-access memory (SRAM), which is an advantage, but they also require special cooling and power management, which makes them a premium option.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Cerebras Systems Inc
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