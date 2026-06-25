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25.06.2026 06:31:29
Cerebras Systems: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Cerebras Systems hat am 23.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cerebras Systems im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 94,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 193,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 99,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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