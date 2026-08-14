Cerebras Systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cerebras Systems hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,97 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,44 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 180,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 74,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 103,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at