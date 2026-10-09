IonQ Aktie

IonQ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.10.2026 17:38:14

Cerebras Systems vs. IonQ: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

Investors seeking exposure to the next generation of computing are often torn between Cerebras Systems (NASDAQ:CBRS) and IonQ (NYSE:IONQ) as these two companies tackle different ends of the performance spectrum.

Cerebras Systems provides massive specialized processors designed to accelerate the heaviest artificial intelligence tasks, while IonQ builds quantum systems meant to solve problems classical computers cannot handle. Both represent high-stakes bets on the future of specialized hardware, making them frequent targets for comparison among tech-focused investors.

Cerebras Systems has built its business around the Wafer-Scale Engine, which is the largest chip ever manufactured. By using an entire silicon wafer for a single processor, the company eliminates many of the communication bottlenecks found in traditional multi-chip clusters, as the demand for semiconductor stocks remains high. The company sells these on-premises systems and offers cloud-based access to developers in sectors like medical research, energy, and cryptography.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IonQ

mehr Nachrichten

Analysen zu IonQ

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cerebras Systems Inc 164,17 -2,23% Cerebras Systems Inc
IonQ 35,67 1,54% IonQ

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen