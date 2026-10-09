IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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09.10.2026 17:38:14
Cerebras Systems vs. IonQ: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors seeking exposure to the next generation of computing are often torn between Cerebras Systems (NASDAQ:CBRS) and IonQ (NYSE:IONQ) as these two companies tackle different ends of the performance spectrum.
Cerebras Systems provides massive specialized processors designed to accelerate the heaviest artificial intelligence tasks, while IonQ builds quantum systems meant to solve problems classical computers cannot handle. Both represent high-stakes bets on the future of specialized hardware, making them frequent targets for comparison among tech-focused investors.
Cerebras Systems has built its business around the Wafer-Scale Engine, which is the largest chip ever manufactured. By using an entire silicon wafer for a single processor, the company eliminates many of the communication bottlenecks found in traditional multi-chip clusters, as the demand for semiconductor stocks remains high. The company sells these on-premises systems and offers cloud-based access to developers in sectors like medical research, energy, and cryptography.
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Analysen zu IonQ
Aktien in diesem Artikel
|Cerebras Systems Inc
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|IonQ
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