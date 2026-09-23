Quantum Computing Aktie
WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080
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23.09.2026 17:27:01
Cerebras Systems vs. Rigetti Computing: Is an AI or Quantum Computing Stock the Better Buy in 2026?
The computing world is at a crossroads where current AI leaders meet the next generation of processors. Investors are now weighing whether Cerebras Systems (NASDAQ:CBRS) or Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) is the better buy today.
Cerebras focuses on massive chips designed to dominate AI training and inference tasks. Rigetti is building superconducting quantum computers that could eventually solve problems today's machines cannot touch. Comparing them requires weighing current revenue against long-term scientific potential.
Cerebras is carving out a unique niche among semiconductor stocks by focusing on the physical scale of its processors. Its Wafer-Scale Engine is the largest chip ever produced, designed specifically to accelerate the complex workloads required for medical research, energy modeling, and agentic AI.
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Nachrichten zu Cerebras Systems Inc
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22.09.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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04.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
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04.09.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
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04.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 am Mittag in Rot (finanzen.at)
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04.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
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02.09.26
|Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
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02.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
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01.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Cerebras Systems Inc
Aktien in diesem Artikel
|Cerebras Systems Inc
|205,24
|-3,38%
|Quantum Computing Inc Registered Shs
|9,12
|0,44%
|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|15,17
|5,36%
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