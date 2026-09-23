Quantum Computing Aktie

Quantum Computing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080

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23.09.2026 17:27:01

Cerebras Systems vs. Rigetti Computing: Is an AI or Quantum Computing Stock the Better Buy in 2026?

The computing world is at a crossroads where current AI leaders meet the next generation of processors. Investors are now weighing whether Cerebras Systems (NASDAQ:CBRS) or Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) is the better buy today.

Cerebras focuses on massive chips designed to dominate AI training and inference tasks. Rigetti is building superconducting quantum computers that could eventually solve problems today's machines cannot touch. Comparing them requires weighing current revenue against long-term scientific potential.

Cerebras is carving out a unique niche among semiconductor stocks by focusing on the physical scale of its processors. Its Wafer-Scale Engine is the largest chip ever produced, designed specifically to accelerate the complex workloads required for medical research, energy modeling, and agentic AI.

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Aktien in diesem Artikel

Cerebras Systems Inc 205,24 -3,38% Cerebras Systems Inc
Quantum Computing Inc Registered Shs 9,12 0,44% Quantum Computing Inc Registered Shs
Rigetti Computing Inc Registered Shs 15,17 5,36% Rigetti Computing Inc Registered Shs

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