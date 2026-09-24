Cerebras Systems Aktie

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WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037

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24.09.2026 22:30:01

Cerebras vs. SoundHound: Which AI Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

Investors seeking exposure to the intelligence revolution often face a choice between hardware and software. Deciding between Cerebras Systems (NASDAQ:CBRS) and SoundHound AI (NASDAQ:SOUN) requires weighing different business models and risks.

Cerebras Systems focuses on the infrastructure layer, creating enormous chips that power complex data processing. SoundHound AI operates at the interface layer, providing voice-enabled technology for products and services. Both companies are scaling rapidly to meet the demands of an increasingly automated global economy.

Cerebras Systems builds specialized infrastructure using its unique wafer-scale technology, which allows for massive processing power on a single chip. The company serves enterprises and researchers in fields like medical research, energy, and cryptography who require high-speed training and inference. Because its latest reports do not disclose major individual customers, the potential for hidden customer concentration like this adds a layer of risk to the business.

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