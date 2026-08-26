Cerebras Systems Aktie
WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037
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27.08.2026 01:00:00
Cerebras vs. SpaceX: Which 2026 IPO Is the Better AI Stock to Own for the Next 5 Years?
Cerebras Systems (NASDAQ: CBRS) and Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), known as SpaceX, are two prominent companies that went public in 2026. Cerebras started trading on May 14, while SpaceX followed on June 12.Cerebras builds wafer-scale artificial intelligence (AI) systems (computers built around a single large processor) and sells access to its computing power through the cloud. SpaceX operates reusable rockets, the Starlink satellite network, and an AI segment that includes the Grok large language model and AI computing infrastructure.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Cerebras Systems Inc
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21.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
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21.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
21.08.26
|Aufschläge in New York: Das macht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
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21.08.26
|Optimismus in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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19.08.26
|Optimismus in New York: S&P 500 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
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18.08.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|Anleger machen Kasse: Cerebras-Aktie gibt Kursgewinne nach Rally wieder ab (finanzen.at)
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18.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Cerebras Systems Inc
|186,67
|2,48%
|Tesla
|304,00
|2,31%
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