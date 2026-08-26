Cerebras Systems Aktie

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WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037

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27.08.2026 01:00:00

Cerebras vs. SpaceX: Which 2026 IPO Is the Better AI Stock to Own for the Next 5 Years?

Cerebras Systems (NASDAQ: CBRS) and Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), known as SpaceX, are two prominent companies that went public in 2026. Cerebras started trading on May 14, while SpaceX followed on June 12.Cerebras builds wafer-scale artificial intelligence (AI) systems (computers built around a single large processor) and sells access to its computing power through the cloud. SpaceX operates reusable rockets, the Starlink satellite network, and an AI segment that includes the Grok large language model and AI computing infrastructure.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
19.08.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
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03.08.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
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Cerebras Systems Inc 186,67 2,48% Cerebras Systems Inc
Tesla 304,00 2,31% Tesla

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