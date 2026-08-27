Cereno Scientific (B) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cereno Scientific (B) hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cereno Scientific (B) ein Ergebnis je Aktie von -0,090 SEK vermeldet.

Redaktion finanzen.at