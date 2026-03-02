Cereno Scientific (B) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cereno Scientific (B) ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cereno Scientific (B) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,14 SEK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,140 SEK je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,400 SEK. Im Vorjahr hatten -0,350 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at