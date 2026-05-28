Cereno Scientific (B) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cereno Scientific (B) stellte am 27.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,10 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,090 SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at