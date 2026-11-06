Cereno Scientific (B) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cereno Scientific (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 SEK je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at