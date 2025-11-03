CERES öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CERES präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 72,73 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 6,41 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 9,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CERES 7,07 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at