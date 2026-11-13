CERES stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CERES veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 247,16 JPY. Im Vorjahresviertel waren 72,73 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,02 Prozent auf 9,17 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at