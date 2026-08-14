CERES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CERES äußerte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,15 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 139,74 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,17 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,24 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at