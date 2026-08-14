Cerespo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cerespo hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 16,14 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,900 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,53 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at