Ceribell Aktie
WKN DE: A40N76 / ISIN: US15678C1027
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22.11.2026 23:30:02
CeriBell: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, CeriBell (NASDAQ:CBLL) announced full-year 2026 revenue guidance of $115 million to $117 million as usage per account reached post-IPO highs. Gross margins of 90% and expanding hardware capabilities provide operating leverage as the business moves into untapped market opportunities like delirium monitoring.
Three key takeaways from management stand out for long-term shareholders.
CeriBell is launching its delirium monitoring tool as a fee-free software update to accelerate hospital adoption. Instead of charging extra subscription fees, management requires hospitals to train bedside staff, driving revenue through increased usage of single-use headbands.
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Analysen zu Ceribell Inc Registered Shs
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