06.11.2025 06:31:29
Ceribell: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ceribell hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ceribell ein Ergebnis je Aktie von -0,290 USD vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,6 Millionen USD – ein Plus von 31,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ceribell 17,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
