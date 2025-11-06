Ceribell: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ceribell hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ceribell ein Ergebnis je Aktie von -0,290 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,6 Millionen USD – ein Plus von 31,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ceribell 17,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at