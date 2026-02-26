Ceribell gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ceribell hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 24,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,460 USD. Im Vorjahr hatten -3,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 65,44 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 89,06 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at