Ceribell: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ceribell präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,51 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ceribell ein EPS von -0,380 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at