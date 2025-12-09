Ceribell Aktie
WKN DE: A40N76 / ISIN: US15678C1027
|
09.12.2025 21:29:42
CeriBell Shares Rise 5.4% After FDA Clears First-of-Its-Kind Delirium EEG Tool
(RTTNews) - CeriBell, Inc. (CBLL) rose 5.39%, gaining $1.09 to $21.31, after the company received 510(k) clearance from the U.S. Food and Drug Administration for its first-ever EEG-based diagnostic tool for delirium.
The clearance represents a major regulatory milestone, opening the path for the commercialization of CeriBell's device in hospitals and acute-care settings, where early detection of delirium could improve patient outcomes and reduce healthcare costs.
CBLL saw above-average trading volume as the news drove investor enthusiasm. The stock's 52-week range is approximately $12.40 - $24.80.
|
03.11.25
Ausblick: Ceribell gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Aktien in diesem Artikel
|Ceribell Inc Registered Shs
|21,22
|4,95%
