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13.05.2026 06:31:29
Ceribell: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Ceribell hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ceribell ein Ergebnis je Aktie von -0,360 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Ceribell im vergangenen Quartal 26,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ceribell 20,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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