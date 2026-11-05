Ceribell: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ceribell veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 22,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at