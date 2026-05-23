F.C.C Aktie
WKN: 930010 / ISIN: JP3166900005
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23.05.2026 13:39:00
CERN-Rat beschließt Strategie-Update: FCC-ee soll LHC-Nachfolger werden
Der CERN-Rat hat den Future Circular Collider (FCC-ee) als bevorzugtes Nachfolgeprojekt für den LHC festgelegt. Eine finale Entscheidung wird für 2028 erwartet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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