Cerrado Gold legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cerrado Gold hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 72,7 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at