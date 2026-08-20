Cerrado Gold legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cerrado Gold präsentierte in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,10 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cerrado Gold 0,010 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 118,14 Prozent auf 89,4 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at