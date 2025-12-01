Cerrado Gold stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cerrado Gold hat am 28.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Cerrado Gold vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 56,5 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 50,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at