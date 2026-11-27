(RTTNews) - Friday, Cerro de Pasco Resources Inc. (CDPMF.PK) announced that Chief Executive Officer Guy Goulet will retire from the position and step down from the Board of Directors, effective immediately.

Following this announcement, the Board has appointed Steven Zadka, the company's founder and Executive Chairman, as CEO and Chairman, effective the same date.

Commenting on Goulet's retirement, Zadka said, "Throughout his tenure, Guy has been an integral part of our company's journey, bringing dedication, leadership and a genuine commitment to our project and our vision. As he moves on to his next chapter, his contributions and the relationships he has built will remain a meaningful part of our company's story."

On November 25, the company's stock closed trading at $0.3760, up 5.62 percent on the OTC Markets.