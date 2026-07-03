Cerro de Pasco Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cerro de Pasco Resources äußerte sich am 30.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,010 CAD. Im Vorjahr waren 0,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at