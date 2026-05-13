Certara veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Certara stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Certara ein EPS von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 106,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 106,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at