CertiK geht Partnerschaft mit CrossAngle (Xangle) ein, um die Sicherheit und Datentransparenz im Web3 zu erhöhen

New York, Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK, ein führendes Unternehmen im Bereich der Web3-Sicherheit, und CrossAngle, der Anbieter von Web3-Dateninformationen, der hinter der Xangle-Plattform steht, gaben heute eine bahnbrechende strategische Partnerschaft bekannt, um die Standards für Sicherheit und Transparenz im gesamten Web3-Ökosystem zu erhöhen.



Im Rahmen dieser Partnerschaft wird CrossAngle Forschungsberichte von CertiK auf der Xangle-Plattform veröffentlichen, die sowohl auf Englisch als auch auf Koreanisch verfügbar sind. Diese Berichte bieten den Nutzern wichtige Einblicke, vertiefen ihr Verständnis der Krypto-Landschaft und unterstützen die Massenakzeptanz von Web3.

Zusätzlich wird CertiK die umfassenden API-Daten von Xangle integrieren, die Marktpreise, gewichtete Indizes, Projektprofile und Forschungsberichte umfassen. Im Gegenzug bietet CertiK Xangle Zugang zu den Sicherheitsdaten von Skynet, einem All-in-One-Dashboard für die Sicherheit von über 10.000 Web3-Plattformen.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit CrossAngle, einem führenden Unternehmen im Bereich der Web3-Datenanalyse", sagte Jason Jiang, Chief Business Officer bei CertiK. "Diese Zusammenarbeit unterstreicht nicht nur unser gemeinsames Engagement für die Verbesserung der Sicherheit und Transparenz im Blockchain-Bereich, sondern ebnet auch den Weg für ein informierteres und sichereres Web3-Ökosystem. Gemeinsam wollen wir neue Branchenstandards setzen und sicherstellen, dass Nutzer und Projekte Zugang zu den besten Ressourcen und datengestützten Erkenntnissen haben."

Jake Lim, Chief Business Development Officer von Xangle, äußerte sich ebenfalls begeistert: "Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit CertiK. Wir sind gespannt auf die Synergieeffekte, die sich aus der Zusammenarbeit mit Xangles starken Fähigkeiten zur Datenanalyse in der Handelskette ergeben werden." Er glaubt außerdem, dass "die Zusammenarbeit zwischen Xangle und CertiK dazu beitragen wird, die Masseneinführung von Web3 voranzutreiben."

Beide Unternehmen sind bestrebt, ein nachhaltiges, zuverlässiges und benutzerfreundliches Web3-Ökosystem zu fördern. Diese Partnerschaft unterstreicht ihr gemeinsames Engagement für diese Vision, wobei der Schwerpunkt auf datengesteuerten Erkenntnissen und erstklassiger Sicherheit liegt.

Über CertiK

CertiK ist ein Pionier auf dem Gebiet der Blockchain-Sicherheit und kombiniert die manuelle Überprüfung durch Experten mit erstklassiger KI-Technologie, um Blockchain-Protokolle und Smart Contracts zu schützen und zu überwachen. CertiK wurde 2018 von Professoren der Yale University und der Columbia University gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die web3-Welt zu sichern. CertiK wendet Spitzeninnovationen aus dem akademischen Bereich auf Unternehmen an und ermöglicht die Skalierung unternehmenskritischer Anwendungen mit Sicherheit und Korrektheit.

Als eines der am schnellsten wachsenden und vertrauenswürdigsten Unternehmen im Bereich Blockchain-Sicherheit ist CertiK ein echter Marktführer. Bis heute hat CertiK mit fast 4.000 Unternehmenskunden zusammengearbeitet, digitale Vermögenswerte im Wert von über 360 Milliarden Dollar gesichert und fast 70.000 Schwachstellen im Blockchain-Code aufgedeckt. Zu unseren Kunden gehören führende Projekte wie Aptos, Ripple, Sandbox, Polygon, BNB Chain und TON.

CertiK wird von InsightPartners, Sequoia , Tiger Global, Coatue Management, Lightspeed, Advent International, SoftBank, Hillhouse Capital, Goldman Sachs, Coinbase Ventures, Binance, Shunwei Capital, IDG Capital, Wing, Legend Star, Danhua Capital und anderen Investoren unterstützt.

Über CrossAngle

CrossAngle, der Betreiber der globalen Web3-Datenintelligenzplattform Xangle, hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2018 dem Ziel verschrieben, die Informationsasymmetrie innerhalb des Blockchain-Ökosystems zu beseitigen und eine Massenanwendung von Web3 zu erreichen. Im Laufe der Jahre hat CrossAngle immer wieder hochwertige Branchenanalysen veröffentlicht, mit dem Ziel, ein transparentes und robustes Web3-Branchenumfeld zu fördern. Die Berichte haben Anerkennung für ihre Expertise erhalten und wurden auf prominenten lokalen und globalen Krypto- und Finanzinformationsplattformen veröffentlicht, darunter Bloomberg Terminal, CoinMarketCap , Yonhap Infomax und FnGuide.

Im April 2022 erreichte Xangle einen wichtigen Meilenstein, indem es sich eine Serie-B-Investition von etablierten traditionellen Finanzinstituten sicherte, darunter KB Investment und Shinhan Capital Investment. Xangle hat sich einen Namen als führender Akteur in der Web3-Branche gemacht und konzentriert sich auf die Analyse der Branche und die Bereitstellung von Infrastruktur. Als Teil seiner Mission, die Einführung von Web3 zu fördern, bereitet Xangle die Einführung von zwei Schlüsselprodukten in diesem Jahr vor - "Explorer", entwickelt für die Suche und Analyse von Daten in der Kette, und "Xangle Beacon", eine umfassende Web3 ERP-Lösung.