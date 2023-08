CertiK wurde in den neuesten Apple iOS Sicherheitsupdates anerkannt

New York, New York, Aug. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK , der weltweit führende Anbieter von Blockchain-Cybersecurity und Code-Auditing, wird in den Release Notes der neuesten Betriebssystem-Updates von Apple gewürdigt. Die Beiträge von CertiK beziehen sich auf zwei Sicherheitslücken im Zusammenhang mit Apples iOS - und macOS-Kernel. Es wurde bestätigt, dass diese Sicherheitslücken die meisten aktuellen iOS-Geräte betreffen.



Der offiziellen Apple-Seite für Sicherheitsupdates zufolge besteht , hätte diese Auswirkung dieser Schwachstellen erlaubt, "eine App … in der Lage sein könnte, einen beliebigen Code mit Kernel-Rechten auszuführen". In dieser neuesten Version hat Apple diese Schwachstellen mit einer verbesserten Speicherbehandlung behoben.

In dem Maße, wie Web3-Anwendungen zum Mainstream werden, wird die Sicherheit der dezentralisierten App auf mobilen Geräten für Web3-Benutzer entscheidend. CertiK hat sich bereits mit der Sicherheit mobiler Geldbörsen befasst und verschiedene Ebenen des Sicherheitsschutzes in mobilen Geräten untersucht. Certik ist stolz darauf, Apple bei der Verbesserung der Sicherheit seines Systems zu helfen.

Die Expertise von CertiK geht über den Bereich der Blockchain hinaus und erstreckt sich auf alle Ecken der digitalen Welt. Da immer mehr Menschen auf der ganzen Welt ihre Smartphones für Kryptowährungs-Wallets und andere sicherheitsbewusste Anwendungen nutzen, ist es wichtig, dass die Geräte selbst geschützt sind. Diese jüngste Entdeckung unterstreicht einmal mehr den Wert der gründlichen Sicherheitsforschung und der Produkte von CertiK sowie der proaktiven Identifizierung von Bedrohungen.

Die pro-aktive Identifizierung und Meldung dieser Schwachstellen durch CertiK unterstreicht die entscheidende Bedeutung einer umfassenden, mehrschichtigen Sicherheit - von der Anwendungsebene bis hinunter zur Kernel-Ebene. In einem hypervernetzten digitalen Zeitalter muss die Sicherheit auf jeder Ebene hermetisch sein, um Systeme und Daten wirklich zu schützen. Diese Anerkennung des Beitrags von CertiK unterstreicht das Engagement von CertiK, die gesamte digitale Landschaft zu stärken.

Über CertiK

CertiK ist ein Pionier auf dem Gebiet der Blockchain-Sicherheit und nutzt erstklassige Technologien zum Schutz und zur Überwachung von Blockchain-Protokollen und Smart Contracts. CertiK wurde 2018 von Professoren der Yale University und der Columbia University gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die web3-Welt zu sichern. CertiK wendet modernste Innovationen aus dem akademischen Bereich auf Unternehmen an und ermöglicht es, geschäftskritische Anwendungen mit Sicherheit und Korrektheit zu skalieren.

Als eines der am schnellsten wachsenden und vertrauenswürdigsten Unternehmen im Bereich Blockchain-Sicherheit ist CertiK ein echter Marktführer. Bis heute hat CertiK mit fast 4.000 Unternehmenskunden zusammengearbeitet, digitale Vermögenswerte im Wert von über 360 Milliarden Dollar gesichert und fast 70.000 Schwachstellen im Blockchain-Code aufgedeckt. Zu unseren Kunden gehören führende Projekte wie Aave, Polygon, Binance Smart Chain, Yearn Finance und Chiliz.

CertiK wird von Insight, Partners, Sequoia , Tiger Global, Coatue Management, Lightspeed, Advent International, SoftBank, Hillhouse Capital, Goldman Sachs, Coinbase Ventures, Binance, Shunwei Capital, IDG Capital, Wing, Legend Star, Danhua Capital und anderen Investoren unterstützt.