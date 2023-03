Cerus: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cerus präsentierte am 01.03.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,080 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cerus im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 51,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 50,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,240 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 188,32 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 159,52 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 0,217 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 186,16 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at