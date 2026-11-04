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04.11.2026 06:31:28
Cerus stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cerus präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 57,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cerus einen Umsatz von 52,7 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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