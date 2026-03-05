Cerus veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cerus veröffentlichte am 02.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 50,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 57,8 Millionen USD ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,080 USD. Im Vorjahr hatten -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,35 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 206,13 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 180,27 Millionen USD im Vorjahr.

