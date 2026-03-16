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16.03.2026 06:31:29
CervoMed veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
CervoMed hat am 13.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CervoMed -0,800 USD je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD, gegenüber 2,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 99,54 Prozent präsentiert.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,980 USD. Im Vorjahr waren -2,020 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat CervoMed 4,01 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 58,83 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 9,74 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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