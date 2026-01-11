CES Aktie
WKN DE: A0M834 / ISIN: INE396F01013
|
11.01.2026 17:40:00
CES: AMD und Lenovo bestätigen Ryzen AI 400 für Sockel AM5
Implizit hat AMD auf der CES bei zwei Gelegenheiten neue APUs für den Sockel AM5 angekündigt – aber ohne sie anzusprechen oder Details zu nennen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
