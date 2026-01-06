NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
06.01.2026 08:52:00
CES: Autonomes Fahren: Nvidia setzt auf KI und deutschen Partner
Nvidia-Chips sind unverzichtbar für KI. Der Konzern will auch bei autonomen Fahrzeugen mitmischen. Ein deutscher Autobauer spielt dabei eine zentrale Rolle.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
06.01.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
06.01.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
06.01.26
|Nvidia stepping up H200 production ahead of sales to China, Huang says (Financial Times)
|
06.01.26
|Nvidia stepping up H200 production ahead of sales to China, Huang says (Financial Times)
|
06.01.26
|Optimismus in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.01.26
|Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|160,14
|0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.