HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
|
06.01.2026 04:30:00
CES: Beim Raspi abgeschaut: HP versteckt x86-Mini-PC in der Tastatur
HP packt einen Mini-PC mit Ryzen-Prozessor in eine USB-C-Tastatur – auf Wunsch sogar mit Akku.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
