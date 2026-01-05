CES Aktie
WKN DE: A0M834 / ISIN: INE396F01013
|
05.01.2026 13:52:00
CES: Bilderrahmenfernseher von LG: Schickes LCD mit Wechselrahmen
Auch LG setzt auf die Bilderrahmenfunktion fürs Wohnzimmer. OLED-Technik verbietet sich dafür, stattdessen setzt LG auf LCD-Technik und Mini-LEDs im Backlight.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CES Ltdmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.