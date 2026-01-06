CES Aktie
WKN DE: A0M834 / ISIN: INE396F01013
|
06.01.2026 06:13:00
CES: CaPow und Hyundai: batterielose Energieversorgung für Roboterflotten
CaPow stellt auf der CES 2026 ein kabelloses Energiesystem vor, das mobile Roboter während der Bewegung versorgt und Ladezonen überflüssig machen soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
