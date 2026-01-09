CES Aktie
WKN DE: A0M834 / ISIN: INE396F01013
|
09.01.2026 16:47:00
CES: Dell rudert zurück: Kunden ignorieren KI-Features bei PCs
Dell schwimmt überraschend gegen den Strom: KI ist bei Notebooks kein großes Thema. Kunden würden deswegen nicht kaufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dell Technologies
|
08.01.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
31.12.25
|S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dell Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.12.25
|S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.12.25