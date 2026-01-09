CES Aktie

CES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M834 / ISIN: INE396F01013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.01.2026 16:47:00

CES: Dell rudert zurück: Kunden ignorieren KI-Features bei PCs

Dell schwimmt überraschend gegen den Strom: KI ist bei Notebooks kein großes Thema. Kunden würden deswegen nicht kaufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dell Technologies

mehr Nachrichten